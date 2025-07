Cão farejador ajuda GCM de Valinhos a localizar drogas

Uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Valinhos resultou na apreensão de mais de 600 porções de drogas na tarde desta segunda-feira (28), no bairro Jardim das Figueiras. A ocorrência contou com o apoio do cão farejador Colt, que localizou um cooler enterrado em área de mata com os entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC) fazia patrulhamento preventivo por volta das 13h quando um suspeito fugiu ao avistar a viatura. Apesar de o homem não ter sido detido, o cão Colt seguiu o rastro até o ponto onde o cooler estava escondido.

Foram apreendidos 320 papelotes de crack, 196 de maconha, 81 pinos de cocaína, 15 porções de droga conhecida como Dry e ainda um tablete de maconha. Todo o material foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.