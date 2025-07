Prefeitura chega a acordo com Cândido Ferreira

Atualmente, o Cândido Ferreira atua em 11 dos 14 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Campinas, no Serviço Consultório na Rua, em cinco centros de convivência e em dois projetos de geração de renda para pessoas em sofrimento psíquico.

A Administração Municipal propôs um repasse mensal de R$ 6,9 milhões para manter os serviços atualmente realizados pela entidade, além de prever a assunção gradativa de parte dessas atividades pela própria prefeitura. A definição do que será assumido pela rede municipal será incluída no plano de trabalho conjunto, que ainda será pactuado pelas partes.

A Prefeitura de Campinas e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira chegaram a um acordo para firmar um novo convênio, com vigência a partir de 1º de setembro. A proposta será formalizada na Justiça, por meio de ata que será enviada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Antes do acordo desta segunda-feira (28), o repasse mensal estava em R$ 6,08 milhões. Em maio, decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública elevou o valor para R$ 6,25 milhões e, no início de julho, houve nova revisão para R$ 6,5 milhões, enquanto ocorriam as tratativas.

Para o secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon, o entendimento reafirma o compromisso da prefeitura com a política de saúde mental. “O acordo demonstra o esforço da Secretaria de Saúde de Campinas no compromisso de manter a qualidade da oferta assistencial na área da saúde mental”, afirmou.