Queimadas passam de 100 e julho dispara alertas em Campinas

Campinas já registrou 101 focos de incêndio entre 1º de maio e 22 de julho, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Embora o número seja menor do que o registrado no mesmo período de 2024, que teve 276 ocorrências, o salto em julho acendeu o sinal de alerta: foram 88 incêndios atendidos somente neste mês, segundo o Corpo de Bombeiros.

O avanço das ocorrências nas últimas semanas mobilizou a terceira reunião da Operação Estiagem 2025, promovida pela Defesa Civil, que reuniu o comitê gestor no Observatório Jean Nicolini, na Serra das Cabras. O local foi um dos mais afetados por queimadas no ano passado, com mais de 120 hectares destruídos pelo fogo.

Agosto é historicamente o mês mais seco na região, o que amplia a preocupação com novos focos e a necessidade de reforçar a prevenção. Até agora, a Defesa Civil já realizou 133 vistorias preventivas em áreas de mata e vegetação, além de 168 inspeções no entorno do Aeroporto de Viracopos.