Motorista bêbado foge após atropelar moto na Heitor Penteado

Um motociclista ficou gravemente ferido na madrugada deste domingo (28) após ser atropelado por uma caminhonete no bairro das Palmeiras, em Campinas. O motorista do veículo tentou fugir do local sem prestar socorro, mas foi localizado minutos depois pela Guarda Municipal na região do Cambuí.

O acidente aconteceu na esquina da Rua Antônio Marchili com a Rodovia Heitor Penteado. Após a colisão, o condutor da caminhonete fugiu e só foi parado na Avenida Orosimbo Maia, já próximo à Avenida José de Souza Campos. O veículo apresentava danos na parte frontal, compatíveis com a batida.

Ao ser abordado, o homem demonstrava sinais claros de embriaguez e cheiro forte de álcool, segundo os guardas. Ele confessou que havia bebido, mas disse não se lembrar do que aconteceu.