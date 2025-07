Campinas lança teleorientação pelo SUS com atendimentos por vídeo

A Prefeitura de Campinas lançou um serviço de teleorientação do programa Acesso Fácil Saúde Campinas, que permite a pacientes do SUS tirarem dúvidas e receberem orientações de médicos e enfermeiros por videochamada, sem sair de casa. A iniciativa amplia os recursos digitais da saúde municipal e será realizada por meio da assistente virtual Ana, no WhatsApp (19) 99899-0903.

Segundo a Secretaria de Saúde, a primeira fase do programa prevê 20 a 30 atendimentos por dia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com ampliação progressiva da oferta. O atendimento remoto será feito por profissionais de saúde e pode ser convertido em consulta por vídeo com médicos ou enfermeiros, ou ainda encaminhado para atendimento presencial, caso necessário.

“O serviço é complementar e voltado a demandas simples, que podem ser resolvidas com qualidade e agilidade, como uso de medicamentos, dúvidas sobre exames ou preparação para cirurgias”, explica Marcelle Benetti, diretora de Ensino, Pesquisa e Saúde Digital da Prefeitura.