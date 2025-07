UPA 2025 da Unicamp registra 45 mil inscritos

A Unicamp vai receber 45 mil estudantes de 675 escolas de todo o país para a 20ª edição do Unicamp de Portas Abertas (UPA), marcada para o dia 23 de agosto, no campus de Barão Geraldo, em Campinas. O número expressivo reafirma a força do evento, que consolida a Unicamp como um dos principais polos de ciência e formação do Brasil.

Este ano, o tema do programa é “UPA 20 anos e COP30 no Brasil: a mudança já começou”, numa alusão à conferência da ONU sobre o clima e ao papel das universidades na resposta à emergência ambiental. A proposta é mostrar aos visitantes como a Unicamp está alinhada aos desafios contemporâneos, promovendo ações de sustentabilidade, inclusão social e inovação científica.

A programação acontece das 9h às 17h, com visitas guiadas por institutos, laboratórios, bibliotecas, centros de pesquisa e atividades culturais. Professores e estudantes da graduação oferecerão oficinas, rodas de conversa, dinâmicas e orientações sobre o Vestibular Unicamp 2026, além de outras formas de ingresso.