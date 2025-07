Chuva danifica Hospital Mário Gatti e afeta centros de saúde

A forte chuva que atingiu Campinas no início da tarde desta sexta-feira (25) causou danos em unidades de saúde da cidade, incluindo o Hospital Mário Gatti, um dos principais prontos-socorros da região. Segundo a Prefeitura, o forro do teto do PS Adulto foi atingido pela água, mas o atendimento não foi interrompido. A obra está na garantia, e a empresa responsável já foi acionada para os reparos.

Além do hospital, outras duas unidades da rede municipal também foram afetadas. No Centro de Saúde do Jardim Capivari, onde o telhado está em reforma, a água entrou em parte da área interna, sem prejudicar os atendimentos. A Secretaria de Saúde informou que as equipes de manutenção e limpeza foram acionadas.

Já no Centro de Saúde Florence, um dos acessos precisou ser interditado por causa do acúmulo de água. Apesar disso, o funcionamento da unidade seguiu normalmente após a intervenção da equipe de manutenção.