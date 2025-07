Após sexta chuvosa, Campinas terá fim de semana com sol forte

Depois da chuva que caiu em parte de Campinas na tarde desta sexta-feira, a trégua no tempo seco dura pouco. A previsão para o fim de semana é de sol forte, baixa umidade e calor acima do normal para esta época do ano. Segundo os institutos de meteorologia, o sábado será de céu claro, com mínima de 13 graus e máxima de até 28. Ao amanhecer e à noite pode haver névoa fraca, mas o predomínio será de tempo firme.

No domingo, o calor ganha ainda mais força. A previsão aponta mínima de 16 graus e máxima de 30, com sol entre poucas nuvens e vento moderado de leste. A umidade relativa do ar deve despencar, chegando a 30% no período da tarde, índice considerado de alerta pela Organização Mundial da Saúde.

A condição é causada por uma situação pré-frontal, com ventos vindos do noroeste trazendo ar mais quente para a região, elevando as temperaturas. Apesar da breve chuva nesta sexta, o cenário de estiagem permanece e o volume acumulado segue muito abaixo do esperado para julho.