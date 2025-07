Avião de instrução faz pouso de emergência nos Amarais

Um avião utilizado para aulas de pilotagem precisou retornar ao Aeroporto dos Amarais, em Campinas, na manhã desta sexta-feira (25), após o piloto identificar um possível defeito no trem de pouso. A situação ocorreu durante um voo de rotina e mobilizou equipes de emergência. Ninguém ficou ferido.

A aeronave, um Texas Aircraft Colt 100, com matrícula PS-SFL, decolou às 10h57 e, segundo registros do FlightRadar, chegou a voar até a região de Araras antes de retornar. No trajeto de volta, fez manobras em círculo acima da pista,

De acordo com a Rede Voa, concessionária responsável pela administração do aeródromo, o piloto percebeu a falha após um toque e arremetida, momento em que suspeitou do mau funcionamento e acionou o protocolo de emergência junto à torre.