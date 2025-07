Veja lista de candidatos isentos da taxa de inscrição da Unicamp

Marcos Santos/USP Imagens via Agência Brasil

Ao todo, 10.605 candidatos solicitaram o benefício. As isenções foram oferecidas em quatro modalidades. A maior parte foi concedida na Modalidade 1, voltada a estudantes de famílias de baixa renda (até um salário mínimo e meio bruto mensal por morador do domicílio) que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas.

Essa categoria contemplou 7.364 candidatos. Na Modalidade 2, destinada a funcionários da Unicamp e da Funcamp, 55 estudantes receberam a isenção. A Modalidade 3, voltada a candidatos aos cursos noturnos de Licenciatura ou Tecnologia, beneficiou 902 candidatos. Já a Modalidade 4, direcionada a estudantes bolsistas (com bolsa integral ou parcial) de escolas particulares, teve 1.083 contemplados.

Os candidatos que tiveram a solicitação indeferida ainda podem recorrer, até às 17h do dia 1º de agosto. O processo deve ser feito por meio de um formulário eletrônico disponível no site da Comvest a partir de hoje. O resultado dos recursos será divulgado no dia 6 de agosto de 2025.

Nos últimos anos, a Comvest registrou os seguintes números de beneficiados pelo Programa de Isenção da Taxa: