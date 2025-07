Caminhão roubado é interceptado e carga de papel recuperada

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (24) após ser flagrado conduzindo um caminhão roubado com placas adulteradas e transportando uma carga de papel desviada de seu trajeto original. A abordagem ocorreu por volta das 15h45 no Jardim Santa Mônica, em Campinas, após perseguição iniciada na Rodovia Dom Pedro I.

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da 2ª Companhia da Polícia Rodoviária, foi acionada após a central de monitoramento de uma transportadora identificar movimentação irregular de uma carreta Scania R-440 azul com semirreboque Randon. O veículo, que deveria estar em Santos, apareceu em tempo real trafegando pela região de Campinas, o que gerou alerta imediato.

Após patrulhamento pela altura do km 144 da Rodovia Dom Pedro I, os policiais localizaram o caminhão com as mesmas características, mas com placas trocadas. Ao receber sinal de parada, o motorista desobedeceu e seguiu por cerca de quatro quilômetros até ser interceptado na Avenida Sylvia da Silva Braga, próximo ao Higa Atacado.