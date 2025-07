Fim de semana será de tempo firme e calor em Campinas

A chegada do fim de semana promete tempo firme e cada vez mais quente em Campinas. De acordo com as previsões meteorológicas, os próximos dias serão marcados por sol entre nuvens, ausência de chuva e elevação das temperaturas, especialmente no domingo (27), quando a máxima pode chegar aos 30 graus.

Nesta sexta-feira (25), o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e céu parcialmente nublado à noite. A temperatura varia entre 14°C e 26°C. A umidade relativa do ar segue oscilando bastante: de 47% no período mais seco até 91% nos momentos mais úmidos. A direção do vento predominante será de sudeste, com velocidade de 6 km/h.

No sábado (26), o cenário se mantém com sol entre poucas nuvens e tempo estável. A mínima prevista é de 13°C, com a máxima subindo para 28°C. Os ventos ganham leveza, com rajadas de até 4 km/h soprando de leste-sudeste. A umidade do ar continua baixa nas horas mais quentes, com mínima de 39%.