Gripe mata mais em 2025 do que todo o ano passado

Campinas atingiu 33 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus influenza em 2025. Os dados foram atualizados nesta quinta-feira (24) pela Secretaria Municipal de Saúde, que confirmou mais quatro óbitos recentes pela doença. Segundo a pasta, todos os pacientes apresentavam comorbidades. Dois deles não haviam tomado a vacina contra a gripe.

Desde o início do ano, já são 280 casos da síndrome registrados na cidade. O número de mortes por influenza neste ano já supera o total de 2024, quando foram 30 vítimas em 342 casos confirmados.

As novas mortes ocorreram entre os dias 2 e 21 de junho, mas só agora foram oficialmente inseridas no balanço municipal. As vítimas são três homens — de 98, 82 e 43 anos — e uma mulher, de 72 anos, todos com histórico de doenças preexistentes.