Festa de Sant'Ana tem rock, samba e sertanejo neste fim de semana

A 127ª Festa de Sant’Ana de Sousas continua neste fim de semana com três dias de atrações gratuitas na tradicional Praça Beira Rio, no centro histórico do distrito de Campinas. De sexta (25) a domingo (27), a festa celebra as raízes italianas da região com barracas de culinária típica, feira de artesanato, torneiras de chope e shows ao vivo.

O evento começou no fim de semana passado com missa e procissão, e agora ganha reforço da programação musical. Na sexta, sobem ao palco as bandas Rockillers (19h) e Stêfano Di Maro (21h). No sábado, serão cinco atrações, com destaque para o cover U2 Vertigo (19h) e Indigo Rock (21h). No domingo, encerramento com samba, pop, rock e sertanejo de raiz, com a Orquestra de Violas de Valinhos às 20h.

O clima bucólico da praça, com vista para o Rio Atibaia e casarões antigos, completa o passeio que oferece opções para toda a família. Um espaço kids está montado no local para diversão das crianças, e a variedade de barracas atende todos os gostos – de massas e doces italianos ao clássico lanche de pernil.