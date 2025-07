26 bairros vão receber controle da dengue; veja a lista

A lista inclui Jardim Guanabara, Vila Eliza e Vila Rossi e Borchi (região Leste); Cidade Satélite Íris 1 (Noroeste); Jardim Campineiro, Jardim São Marcos, Recanto Fortuna e Loteamento Vila Esperança (Norte); Parque Universitário de Viracopos, Jardim Maria Helena, Jardim Vista Alegre e Jardim Santo Antônio (Sudoeste); Cidade Jardim, Jardim do Lago, Vila Pompéia, Vila Rica, Vila Mimosa, Jardim Santa Cruz, Jardim das Bandeiras, Jardim do Lago Continuação e Jardim São José (Sul); e Jardim São Vicente, Jardim São Gabriel, Jardim Bom Sucesso, Jardim Tupo e Vila Formosa (Sudeste).

26 bairros de Campinas entraram na mira do combate à dengue pela Secretaria de Saúde da cidade. São bairros que tiveram aumento de casos confirmados da doença nas últimas semanas.

As visitas domiciliares são feitas por funcionários da empresa Impacto Controle de Pragas, identificados com uniforme e crachá. Em mutirões, voluntários utilizam coletes com a inscrição “Campinas contra o mosquito”.

Em caso de dúvida sobre a identidade das equipes, os moradores podem ligar para o telefone 156 (dias úteis) ou para a Defesa Civil, no 199 (fins de semana e feriados).

Velhas medidas

No comunicado, a administração orienta a população a seguir eliminando os criadouros do mosquito, como recipientes com água parada em quintais, pratos de plantas, pneus, calhas e lajes. Também é essencial manter caixas d’água tampadas e vasos sanitários desativados devidamente fechados.