Mutirão da Emdec oferece serviços e atividades no Campo Grande

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) realiza neste sábado (26) um mutirão de serviços na Praça da Concórdia, área central do distrito do Campo Grande.

Entre os serviços oferecidos estão emissão de credencial para vagas de idosos; consulta de protocolos; pré-cadastro no Bilhete Único; informações sobre multas de trânsito e indicação de condutor; linhas de ônibus municipais, BRT ou PAI-Serviço. Haverá ainda atividades educativas para as crianças, que ensinarão sobre comportamentos de segurança no trânsito em um espaço que simula a cidade.

O evento acontece das 9h às 12h, de forma gratuita, e é uma realização da Emdec, com a Secretaria de Transportes e a Transurc (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas).