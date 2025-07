Sem novas doses, Valinhos enfrenta baixa vacinação contra gripe

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde , a imunização na cidade atinge apenas 38% do público-alvo , formado por idosos, crianças e gestantes , mesmo com estratégias que incluem postos itinerantes em praças e supermercados .

Com estoque limitado e sem previsão de novas remessas da vacina contra a gripe até o fim do ano, Valinhos terá que administrar as doses disponíveis diante de uma baixa cobertura vacinal entre os grupos prioritários. A informação foi repassada pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo a todos os municípios paulistas.

Dentro dos dados do grupo prioritário, a cobertura entre idosos é de 40%, com 9.870 doses aplicadas entre os 24.385 residentes. Entre as crianças de 6 meses a 5 anos, apenas 2.412 foram vacinadas, o que representa 32% da meta. Já o grupo com menor índice de cobertura é o de gestantes, com 27% de adesão — 255 doses aplicadas entre 938 mulheres.

A prefeitura alerta que os públicos prioritários têm maior risco de complicações e reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção contra casos graves da doença. As doses seguem disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do município, cujos endereços podem ser consultados no site da Secretaria de Saúde de Valinhos.