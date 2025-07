Campinas já arrecadou 19,5 toneladas de agasalhos

A Campanha do Agasalho de Campinas ultrapassou a marca de 19,5 toneladas de roupas, cobertores e calçados arrecadados, segundo balanço da Secretaria Municipal de Assistência Social. A mobilização, que começou em 30 de abril, continua até o dia 31 de julho e incentiva a população a doar itens em bom estado para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.

Neste ano, a ação tem como tema “Cada Peça uma Cor. Cada Cor mais Calor!” e conta com 157 pontos de coleta em todas as regiões da cidade. Os locais de entrega incluem centros de saúde, escolas, terminais, prédios públicos e estabelecimentos parceiros. A lista completa está disponível no site:

campinas.sp.gov.br/sites/campanhadoagasalho/a-campanha

Todas as doações são triadas e organizadas antes de serem repassadas às famílias atendidas, garantindo que estejam em condições adequadas de uso. A orientação é que os itens estejam limpos e em bom estado.