Campinas propõe subsídio para garantir acolhimento familiar

A estrutura será coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com capacidade para atender até 60 crianças e adolescentes. O acompanhamento inclui visitas domiciliares, entrevistas e articulação com áreas como saúde, educação, moradia e assistência social.

Financiamento

Nos três primeiros anos, o projeto será financiado com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), gerenciado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A Prefeitura se compromete a transformar o projeto em política pública permanente.

Participação social

A cerimônia de assinatura contou com a presença da promotora Andréa Santos Souza, da vereadora Débora Palermo, do presidente do CMDCA Ricardo Leite, e representantes de entidades parceiras como Lar Criança Feliz, Guardinha, Fonte de Água Viva, Aldeias Infantis, Instituto Padre Haroldo, Casa Betel e Cidade dos Meninos.