Quinta será de tempo instável e pode até chover em Campinas

A quinta-feira (24) deve marcar uma mudança gradual no clima em Campinas e região. A manhã começa com céu nublado e temperaturas amenas, com mínima de 11°C e máxima prevista de 26°C.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a tarde, o tempo segue com muitas nuvens e ventos de sudeste, com intensidade fraca a moderada. A umidade relativa do ar atinge 90% nas primeiras horas do dia, mas pode cair para até 30% à tarde, elevando o risco de desconforto respiratório.

A partir da noite, o céu fica encoberto e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, o que pode representar o início de uma virada no tempo para os próximos dias.