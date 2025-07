Rua Cônego Nery terá novo sentido de circulação

A partir das 10h desta quinta-feira (24), a rua Cônego Nery, no Jardim Guanabara, passará a operar em sentido único de circulação. A mudança vale para o trecho entre as ruas Buarque de Macedo e Oswaldo Cruz, com o fluxo permitido no sentido da Macedo para a Cruz.

Segundo a Secretaria de Transportes (Setransp) de Campinas, a medida tem como objetivo principal aumentar a segurança de pedestres e motoristas, além de melhorar a fluidez no trânsito da região. A Resolução Nº 257/2025, que oficializa a alteração, será publicada no Diário Oficial do Município.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) já iniciou a implantação da nova sinalização viária na rua e agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para monitorar a adaptação dos motoristas nos primeiros dias da mudança.