Com 400 leitos, Hospital Metropolitano será entregue em dois anos

O tão sonhado Hospital Metropolitano para a RMC (Região Metropolitana de Campinas) tem data de entrega: dois anos. O prazo para construção do ambulatório, que deve atender a todas as 20 cidades da região, foi divulgado em uma reunião do Conselho Administrativo da RMC na manhã desta quarta-feira (23).

A nova unidade é discutida há décadas e solicitada pelas cidades – sobretudo as maiores do bloco – ao estado para desafogar seus respectivos hospitais municipais e também o HC (Hospital de Clínicas da Unicamp), que já funciona como um coringa na região.

A nova unidade deve ser instalada ao lado do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), que funciona na avenida Prefeito Faria Lima, em Campinas – é também ali que estão o hospital Mário Gatti, o pediátrico Mário Gattinho e o Hospital da Mulher.