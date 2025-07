Vinhedo realiza 2º Feirão com mais de mil vagas disponíveis

A cidade de Vinhedo promove, entre os dias 4 e 6 de agosto, a segunda edição do Feirão de Empregos, com a oferta de mais de mil oportunidades em empresas da região. A ação será realizada das 8h às 16h, na Central SIM Centro, localizada na Rua Monteiro de Barros, 17, com entrada gratuita.

A iniciativa é da Prefeitura de Vinhedo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio do Sebrae e da Associação Comercial e Industrial de Vinhedo (Acivi). O objetivo é ampliar o acesso ao mercado de trabalho para candidatos de diferentes perfis, com ou sem experiência, em todos os níveis de escolaridade.

Entre as empresas confirmadas estão DHL, Grupo Ignis, Hotel Intercity, New Time Telecom, Actual RH, Mendes & Cunha, Prospera Marketing e Unicon Engenharia. O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) também estará presente, oferecendo vagas de estágio e programas para aprendizes.