Valinhos tem aumento no IPTU Verde e mais rigor com podas

O Departamento do Meio Ambiente de Valinhos concluiu 270 vistorias no primeiro semestre deste ano, com foco em IPTU Verde, podas de árvores e licenciamento ambiental, em um cenário que reflete maior conscientização da população e do setor empresarial sobre a preservação do meio ambiente.

Segundo o secretário do Verde e da Agricultura, André Reis, os números demonstram que os moradores estão mais atentos aos direitos e benefícios ambientais, enquanto o empresariado se mostra cooperativo e alinhado às exigências legais.

Para o diretor do Meio Ambiente, Theophilo Olyntho de Arruda Neto, o Dudu, a Semana do Meio Ambiente, realizada em junho com ações em toda a cidade, foi fundamental para o despertar de temas que estavam em segundo plano. O evento reuniu ações com a participação da Secretaria de Educação e do DAEV S.A., promovendo atividades como palestras, debates, distribuição de mudas e implantação de microflorestas.