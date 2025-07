Redistribuição de linhas altera ponto na Orosimbo Maia

A partir desta quinta-feira, 24 de julho, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) redistribui as linhas do transporte público coletivo que circulam pela pista interna da avenida Orosimbo Maia, no Centro da cidade. A mudança vale entre as ruas Barata Ribeiro e Sacramento e tem como objetivo melhorar a acomodação dos veículos e o atendimento aos passageiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com a alteração, será reativado o ponto de parada próximo à rua Barata Ribeiro, que passará a atender as seguintes linhas: BRT10, BRT11, BRT12, BRT20, BRT25, 131, 133, 154 e 161.

Essas nove linhas somam 29,5 mil passageiros por dia útil, de acordo com a Emdec.