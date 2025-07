Inmet emite alerta de secura extrema para Campinas

Campinas entrou em estado de alerta nesta quarta-feira (23) por causa da baixa umidade relativa do ar, que atingiu o índice crítico de 20% no período da tarde. A cidade está entre as regiões monitoradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu aviso para os estados com risco à saúde e aumento no perigo de incêndios florestais.

A Defesa Civil de São Paulo também reforçou o alerta para diversos municípios do interior, incluindo Campinas, onde os índices devem permanecer abaixo dos 30% nos próximos dias. No noroeste do estado e na capital, o nível pode cair ainda mais.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, tenente Maxwell de Souza, a população deve evitar atividades físicas ao ar livre nos períodos mais quentes, manter-se hidratada e ficar atenta a sinais de desconforto físico, como dores de cabeça e ressecamento das mucosas.