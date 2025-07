PF mira grupo que usava Viracopos e Guarulhos para levar cocaína

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (23) a Operação Odysseus contra uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas por meio de aeroportos brasileiros, principalmente Viracopos, em Campinas, e Guarulhos, na Grande São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Seis mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Goiás e Espírito Santo por 50 agentes federais. A ação foi autorizada pela 1ª Vara Federal de Campinas e inclui bloqueio de contas bancárias, sequestro de veículos e a apreensão de um helicóptero, comprado por R$ 2 milhões.

As investigações começaram após a prisão em flagrante de um casal que tentava embarcar com 10 quilos de cocaína em um voo para Paris, no dia 26 de fevereiro de 2024. A droga estava escondida em fundos falsos das malas. A partir desse flagrante, a PF identificou uma rede interestadual e internacional, com atuação na França, Bélgica e Portugal, e ao menos 12 envios comprovados de cocaína por voos comerciais.