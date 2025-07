Saúde mental de Campinas terá nova marcha de protesto

Os profissionais da saúde mental de Campinas voltam às ruas nesta quarta-feira (23) para cobrar avanços nas negociações entre a Prefeitura e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. A mobilização acontece diante da indefinição sobre a renovação do convênio que sustenta a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da cidade.

O ato está marcado para as 16h, com concentração na Praça Rui Barbosa, no Centro, e caminhada até o Paço Municipal. A manifestação, batizada de Marcha em Defesa da Saúde Mental de Campinas, será seguida de uma plenária aberta no Salão Vermelho da Prefeitura, com participação do Conselho Municipal de Saúde.

A principal reivindicação gira em torno do valor do repasse mensal. A proposta do Cândido Ferreira é um reajuste de 23%, elevando o contrato de R$ 6,06 milhões para R$ 7,41 milhões. A administração municipal, no entanto, ofereceu 5% de aumento, o que levaria o total para R$ 6,5 milhões. A contraproposta foi considerada insustentável pela entidade, que alerta para riscos de colapso na manutenção das unidades.