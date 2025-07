Campinas adere ao Pacto das Cidades Antirracistas

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, assinou nesta terça-feira, 22 de julho, a adesão oficial ao Pacto das Cidades Antirracistas, iniciativa que fortalece políticas públicas de combate à desigualdade racial. A cerimônia foi realizada no Salão Vermelho do Paço Municipal, com participação de lideranças regionais e representantes do Ministério Público de São Paulo.

Com a assinatura, Campinas se torna formalmente uma das signatárias do pacto no estado, tendo já cumprido os quatro compromissos propostos: criação do Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial, implantação do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial, instalação da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial (CEPIR), elaboração do Plano Municipal (PlaMPIR) e adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR).

“Assinar esse pacto significa reafirmar o compromisso que Campinas tem de ser uma cidade antirracista, com políticas públicas efetivas de combate à desigualdade racial”, declarou Dário Saadi.