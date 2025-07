Vacinação contra a gripe atinge apenas 41% do público infantil

Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a pasta, pouco mais de 334 mil doses da vacina foram aplicadas no período, das quais 29,8 mil apenas no público infantil.

De acordo com os dados, outras 181,7 mil doses foram aplicadas no restante da população.

Onde receber a vacina?

A vacina contra a gripe está disponível em todos os Centros de Saúde (CSs) de Campinas, segundo a pasta.

Não é preciso agendamento para receber; basta apresentar documento com foto e carteira de vacinação (se tiver). Neste ano, o imunizante protege contra as gripes A (H1N1 e H3N2) e B. A dose pode ser administrada junto com outras vacinas do Calendário de Vacinação.