69 mil alunos da rede municipal voltam às aulas nesta quarta

As aulas da rede municipal de Campinas retornam nesta quarta-feira (23) para cerca de 69 mil alunos matriculados em mais de 200 unidades escolares do município. O recesso, iniciado em 10 de julho, chega ao fim com duas principais novidades: a entrega dos uniformes escolares e o lançamento de um novo programa voltado à educação antirracista.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o atraso na entrega dos uniformes, que afetou parte dos estudantes no início do segundo semestre letivo, foi resolvido durante o recesso. Os kits, que incluem camisetas, bermudas, agasalhos e tênis, agora estão sendo distribuídos nas unidades.

Atualmente, a rede municipal conta com 178 escolas de Educação Infantil, 45 de Ensino Fundamental e 44 unidades colaboradoras, mantidas em regime de convênio com a pasta.

Educação antirracista