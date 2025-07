Usina de concreto é autuada por crime ambiental em Campinas

Uma usina de concreto foi flagrada operando de forma irregular no Jardim Aeroporto, em Campinas, durante uma ação da Polícia Civil realizada nesta segunda-feira (21). Segundo a 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da DEIC, a empresa não possui licença ambiental e realizava descartes de resíduos de cimento sem qualquer sistema de filtragem ou contenção.

A fiscalização constatou que a água usada para a lavagem dos caminhões betoneira era retirada de um poço no próprio terreno e o resíduo do cimento era despejado diretamente no solo, sem tratamento adequado, o que caracteriza crime ambiental previsto no artigo 56 da Lei 9.605/98.

Três sócios-proprietários do empreendimento foram autuados em flagrante. O delegado responsável, Dr. Marcel Fehr, arbitrou fiança de R$ 15 mil, que foi recolhida pelos acusados para evitar a prisão. A perícia técnica foi requisitada para avaliar o impacto da operação irregular ao meio ambiente.