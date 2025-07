Campinas discute metas do PPA em audiência no Salão Vermelho

O Plano Plurianual é o principal instrumento de planejamento de médio prazo da administração municipal. O documento estabelece diretrizes, objetivos e metas para um período de quatro anos, com base em critérios legais definidos na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município. Elaborado no primeiro ano de gestão, o PPA entra em vigor a partir do segundo ano do mandato e deve ser enviado ao Legislativo até o fim do último ano do plano anterior.