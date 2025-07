Três são presos por furto de cabos em Barão Geraldo

Três técnicos, apontados como funcionários da prestadora de serviços da operadora Vivo, foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira (21), após serem surpreendidos furtando fios de cobre na região de Barão Geraldo, em Campinas. O grupo foi detido por seguranças da própria operadora e encaminhado pela Guarda Municipal ao 1º Distrito Policial.

Segundo o boletim de ocorrência, o alarme da empresa disparou após a identificação do corte de cabos. Equipes de vigilância foram ao local e encontraram dois veículos carregados com o material furtado e um terceiro prestes a ser abastecido. Os envolvidos estavam uniformizados e usavam veículos e ferramentas da própria empresa.

Ainda de acordo com o registro policial, cerca de 200 metros de cabos de cobre já estavam separados, com valor estimado entre R$ 4.800 e R$ 5.000. Os três funcionários confessaram informalmente o crime no momento do flagrante e permaneceram no local até a chegada das autoridades.