Homem morre atropelado na Rodovia Zeferino Vaz; motorista fugiu

Um andarilho morreu atropelado na manhã desta terça-feira (22) na Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Campinas. O acidente aconteceu por volta das 5h50 no km 117, na pista norte, sentido Anhanguera, e envolveu um automóvel cujo motorista fugiu sem prestar socorro, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Rota das Bandeiras.

A vítima, que ainda não foi identificada oficialmente, seguia a pé pelo acostamento quando foi atingida por um veículo não identificado. O impacto foi tão forte que a pessoa foi arremessada para a faixa de rolamento e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O corpo foi imobilizado à margem da rodovia e a perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do atropelamento.

O motorista responsável pelo acidente evadiu-se do local, e até o momento não há pistas sobre o veículo envolvido. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo, com agravante por omissão de socorro e fuga do local do acidente.