Mulher é atropelada por moto na Glicério em Campinas

Uma mulher foi atropelada por uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (22), no cruzamento das avenidas Francisco Glicério e Campos Sales, no Centro de Campinas. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal Mário Gatti. O estado de saúde não foi informado.

De acordo com a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), o acidente ocorreu quando a mulher atravessava a faixa de pedestres. Testemunhas relataram que o semáforo estava fechado para a travessia de pedestres no momento da colisão.

O motociclista envolvido no acidente não sofreu ferimentos. O trânsito na região chegou a ficar parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência.