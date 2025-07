Sol predomina nesta terça-feira e temperatura volta a subir

A terça-feira (22) será de tempo firme em Campinas, com céu limpo durante a tarde e noite. Pela manhã, o sol aparece entre algumas nuvens, mas logo o tempo abre e o dia segue com predomínio de sol. Não há previsão de chuva.

A mínima prevista é de 13ºC ao amanhecer, e a máxima chega aos 27ºC durante a tarde, com sensação de calor moderado. A umidade relativa do ar varia entre 38% e 89%, exigindo atenção à hidratação ao longo do dia.

O vento sopra fraco, de leste-sudeste, a cerca de 5 km/h. O sol nasceu às 6h47 e se põe às 17h42. A lua segue minguante.