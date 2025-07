Campanha em Viracopos aplica 2,2 mil vacinas em três dias

A vacina contra a gripe foi a mais administrada , com 836 doses — o equivalente a 37,8% do total . Também foram aplicadas vacinas contra hepatite B (472 doses), difteria e tétano (440), tríplice viral (227), febre amarela (132) e covid-19 (102 doses) .

Para Chaúla Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, locais com alta circulação de pessoas são estratégicos para conter doenças evitáveis. “O aeroporto é um território de risco pela presença de pessoas de diferentes partes do mundo. Manter a vacinação em dia evita a reintrodução de doenças já controladas no Brasil”, explicou.

A iniciativa teve apoio da Anvisa e do Romana Café, e reforça as ações preventivas no terminal, que movimentou 5,19 milhões de passageiros entre janeiro e maio de 2025, um crescimento de 8,14% em relação ao mesmo período do ano passado. Viracopos abriga cerca de 400 empresas e emprega quase 10 mil pessoas.