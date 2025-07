Rua Álvaro Muller terá interdição em Campinas na terça-feira

A Emdec informou que a interdição não afetará o transporte público coletivo , já que não há pontos de parada no trecho bloqueado. Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar motoristas e pedestres, além de garantir a sinalização adequada durante a obra.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) anunciou a interdição de um trecho da Rua Álvaro Muller , na Vila Itapura, para a realização de uma obra da Sanasa . O bloqueio, que acontece na terça-feira, 22 de julho , entre 8h30 e 15h , ocorre na altura do numeral 922 , entre as ruas Jorge Krug e Rafael Sampaio . A intervenção é necessária para a manutenção da rede de esgoto .

A obra da Sanasa visa melhorar a infraestrutura de esgoto na região. A Emdec recomenda que os motoristas planejem seus trajetos com antecedência e sigam as orientações dos agentes para evitar congestionamentos. A intervenção é pontual e deve ser concluída no mesmo dia, com a via liberada ao fim do período.