Motorista se distrai e picape é atingida por trem

Um acidente entre uma picape Amarok e um trem mobilizou a Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu na manhã deste domingo (20). A colisão aconteceu no cruzamento ferroviário entre os bairros Jardim Santa Cruz e Jardim Imperial, na altura do km 334 da linha férrea.

Segundo relato do condutor da caminhonete, ele não percebeu a aproximação do trem ao cruzar a passagem. O maquinista, que seguia no sentido Mogi Guaçu–Estiva Gerbi, acionou os freios de emergência, mas não conseguiu evitar a batida.

Com o impacto, a picape ficou presa entre os trilhos e um poste. O maquinista interrompeu a composição e prestou socorro ao motorista. A vítima foi atendida pelo SAMU e levada ao Hospital São Francisco, com suspeita de fratura no ombro esquerdo.