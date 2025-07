Convênio entre Prefeitura e Cândido segue travado

O cerne do conflito é o valor do repasse para o convênio, que expirou em maio. O Cândido Ferreira, responsável por 11 dos 14 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e cerca de 5,5 mil atendimentos mensais pelo SUS, pediu um reajuste de 23% , elevando o montante de R$ 6,06 milhões para R$ 7,41 milhões , alegando ausência de correções desde 2021. A Prefeitura, por sua vez, ofereceu um aumento de 5% , considerado insuficiente pela instituição. Após ajustes internos, o Cândido propôs um reajuste de 16% , mas a proposta municipal permaneceu inalterada.

A tentativa de mediação conduzida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para resolver o impasse entre a Prefeitura de Campinas e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira terminou sem acordo na última sexta-feira, 18 de julho. A reunião buscava um entendimento sobre a renovação do convênio que garante atendimentos de saúde mental na cidade, mas as partes não chegaram a um consenso. Uma nova audiência foi agendada para 28 de julho, às 9h .

Para evitar a interrupção dos atendimentos, a 2ª Vara da Fazenda Pública de Campinas determinou, em abril, a continuidade do contrato por 90 dias, com um repasse fixado em R$ 6,5 milhões para serviços e R$ 70 mil para medicamentos, conforme proposta da Prefeitura. A decisão, no entanto, não resolveu a questão de forma definitiva, e o risco de precarização dos serviços persiste, segundo o MPT.

O Cândido Ferreira alertou que, sem um repasse adequado, pode ser forçado a reduzir programas, como oficinas de inclusão social e residências terapêuticas, impactando diretamente a reabilitação psicossocial dos usuários. A instituição é referência nacional em saúde mental, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e gerencia 40 unidades no município, incluindo 21 residências terapêuticas e cinco centros de convivência.

Mobilização e busca por soluções

Trabalhadores e usuários do Cândido Ferreira têm se mobilizado para garantir a continuidade do atendimento, com greves parciais e protestos. A Prefeitura afirmou que segue comprometida em encontrar uma solução, mas aguarda a análise de um novo plano de trabalho apresentado pela instituição. Enquanto o impasse persiste, a comunidade teme pela qualidade do atendimento e pela manutenção de um serviço essencial para a saúde mental em Campinas.