Idosa de 81 anos é resgatada em condições precárias e desidratada

A Guarda Civil de Indaiatuba resgatou uma idosa de 81 anos em estado de desidratação e confusão mental em uma casa no bairro Tombadouro. A ação ocorreu após denúncia encaminhada pela assistente social do CREAS, que apontava que a vítima estava sendo mantida trancada, com alimentação inadequada e em ambiente insalubre.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como exposição a perigo da integridade e saúde de pessoa idosa, com base no artigo 99 do Estatuto do Idoso. O delegado de plantão optou por não realizar prisão em flagrante e determinou a abertura de inquérito para apurar os fatos. A assistente social e o vizinho que fez o alerta ainda serão ouvidos. A situação da vítima será acompanhada pelos órgãos de assistência social do município.