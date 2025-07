Homem é preso após tentar matar o próprio irmão à facadas

O autor do ataque foi identificado como o irmão da vítima. Segundo relatos, os dois estariam ingerindo bebidas alcoólicas durante a tarde com amigos, quando uma discussão começou.

De acordo com a Polícia Civil, guardas municipais foram acionados após moradores denunciarem que um homem havia sido ferido com golpes de faca e estava caído na via pública.

Um homem de 26 anos foi preso na noite deste sábado, 19, após tentar matar o próprio irmão à facadas durante uma briga familiar em uma residência do bairro Via Nova, em Holambra.

O suspeito afirmou que a briga teve início após tentar guardar uma caixa de som, o que teria irritado a vítima. Ainda conforme o relato do agressor, o irmão teria lhe dado um tapa no rosto, momento em que ele, armado com uma faca, o golpeou duas vezes na região lateral do abdômen.

A vítima foi socorrida pelo SAMU ao Hospital Municipal de Holambra e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital da Unicamp, em Sumaré. Apesar das lesões, ele estava consciente e não corria risco de vida até a última atualização do caso.

Após o crime, o agressor permaneceu dentro da residência aguardando a chegada da viatura policial. Ele foi preso em flagrante e e levado até a Delegacia de Polícia de Jaguariuna.