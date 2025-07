Final de semana será de tempo firme e seco na região de Campinas

O final de semana segue com tempo estável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Assim como vem ocorrendo nos últimos dias, os dias serão secos, com temperaturas amenas e sem previsão de chuvas.

No sábado (19), a previsão é de Sol entre nuvens e tempo firme na região. A umidade relativa do ar fica abaixo de 40% nos períodos mais quentes do dia.

Já no domingo, a previsão aponta para dia de Sol entre nuvens e tempo firme na região. A temperatura máxima prevista fica na casa dos 27°C em Campinas.