Campinas tem alta de 17,9% na abertura de MEIs em 2025

Campinas registrou um aumento de 17,9% na abertura de Microempreendedores Individuais (MEI) no primeiro semestre de 2025, o melhor desempenho para o período nos últimos cinco anos, segundo levantamento da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), com dados compilados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação do município.

Entre janeiro e junho deste ano, foram abertos 20.372 novos CNPJs, sendo 14.822 MEIs e 5.550 empresas de outras naturezas jurídicas. O número supera os 17.279 registros do mesmo período de 2024, quando foram criadas 12.616 MEIs e 4.663 empresas, representando altas de 17,49% e 19%, respectivamente.

A secretária Adriana Flosi destacou que os dados confirmam a vocação empreendedora da cidade. “Hoje as pessoas querem empreender, se arriscar e serem donas do seu próprio modelo de negócio. Isso pode acontecer de forma online, no trabalho remoto ou mesmo nos bairros. Durante as nossas ações pela cidade temos contato com pequenos comerciantes que geram renda, empregam e fazem a economia girar”, afirmou.