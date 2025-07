Campinas abre mão de ônibus elétricos e quer edital para outubro

A Prefeitura de Campinas anunciou que a próxima versão do edital de licitação para concessão do transporte coletivo convencional da cidade não exigirá mais que parte da frota seja composta exclusivamente por ônibus elétricos. A mudança foi incluída após as contribuições recebidas durante o período de Consulta Pública, encerrado em julho, e integra o processo de reformulação da proposta, que deverá ser lançada até outubro de 2025.

Segundo a administração, o novo texto permite mais flexibilidade tecnológica, autorizando o uso de diferentes fontes limpas de energia, como gás natural, biometano, hidrogênio, elétrica e até combustíveis verdes que venham a surgir nos próximos 15 anos. Com isso, a exigência anterior — que determinava frota elétrica como padrão — foi retirada para ampliar a concorrência e garantir soluções viáveis a longo prazo. É um novo recuo, pois o governo Dário Saadi havia estipulado anteriormente uma frota de cerca de 250 veículos eletrificados. Depois, o número caiu para 60. Agora, não há mais a obrigatoriedade.

Além da atualização sobre a tecnologia veicular, o Grupo de Trabalho Intersecretarial, responsável pela revisão do edital, também promove ajustes em custos operacionais, racionalização de linhas e atualização da demanda de passageiros, com base em sugestões da população. Participam desse grupo técnicos da Emdec, Setransp, Administração e Procuradoria-Geral do Município, com apoio da FIPE e da ANTP.