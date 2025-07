Indaiatuba confirma 23 mortes por dengue e mais de 10 mil casos

A Secretaria de Saúde de Indaiatuba confirmou nesta sexta-feira (18) mais duas mortes causadas pela dengue , após laudos emitidos pelo Instituto Adolfo Lutz . Com isso, o número total de óbitos no município em 2025 chega a 23 .

Além da dengue, o município também notificou dois casos confirmados de chikungunya e quatro suspeitas em investigação. As duas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que também é vetor da zika.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de medidas preventivas, como eliminar recipientes com água parada, manter caixas d’água tampadas e colaborar com as equipes de controle de vetores, para conter o avanço das arboviroses no município.