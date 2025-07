Vinhedo moderniza estações de esgoto em quatro bairros da cidade

A Sanebavi inicia, nos próximos dias, a modernização de quatro Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) nos bairros Vida Nova 3, Vista Alegre, Altos do Morumbi (CDHU) e Morada do Sol, em Vinhedo. A obra tem como foco a substituição de sistemas antigos por tecnologia mais eficiente, com redução de custos, melhoria ambiental e maior confiabilidade na operação.

As estruturas atuais estão em fim de vida útil e geram altos custos de manutenção e risco de falhas operacionais. Com a substituição, as novas estações passarão a operar sem bombas submersíveis e sem gradeamento, o que significa menos paradas, menor consumo de energia e operação mais estável.

Um dos principais benefícios será o fim dos episódios de odor nas imediações, causados pelo tempo prolongado de retenção do esgoto nos sistemas antigos. As novas unidades contarão com monitoramento remoto via telemetria, que permite controle à distância, detecção precoce de falhas e menor necessidade de deslocamento técnico, otimizando recursos e evitando extravasamentos.