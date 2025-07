Ação já distribuiu mais de 11 mil cobertores em Campinas

Durante a última semana, o Serviço de Atendimento Municipal Integrado (Samim) acolheu 27 pessoas , com destaque para a maioria masculina entre os abordados: 379 homens . O número de mulheres atendidas foi de 88 , um aumento de 37,5% em relação à semana anterior (64). Apesar da alta, o total ainda é menor que o pico de maio, quando 94 mulheres foram acolhidas.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social , a operação inclui abordagens noturnas, oferta de abrigo e atendimento humanizado , com prioridade para o encaminhamento a locais de acolhimento.

A Operação Inverno 2025 , realizada pela Prefeitura de Campinas para oferecer proteção à população em situação de rua durante o frio , segue em ritmo acelerado. Só entre os dias 7 e 13 de julho , as equipes de assistência social realizaram 490 abordagens e distribuíram 983 cobertores — número 18% menor que o da semana anterior, quando 1.211 itens haviam sido entregues.

Também foram registrados 14 idosos atendidos e nove pessoas LGBT+ abordadas. Não houve encaminhamentos para a Casa da Cidadania no período, e três pessoas recusaram acolhimento.

A secretária adjunta de Assistência Social, Clébia Alves, destacou que a entrega de cobertores é uma medida complementar, adotada apenas quando não há aceitação do acolhimento.

“A prioridade é garantir abrigo em local seguro, com atendimento adequado. O objetivo é proteger do frio e, ao mesmo tempo, promover dignidade e acesso à rede de apoio”, explicou.

Números gerais da operação até agora:

Desde o início da operação, em 1º de maio, até 13 de julho, foram:

5.916 pessoas abordadas

11.117 cobertores distribuídos

4.885 homens atendidos

732 mulheres atendidas

227 idosos acolhidos

995 encaminhamentos ao Samim

Atuação segue até setembro