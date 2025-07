Alteração em linhas de ônibus no Carlos Lourenço começa sexta

A Emdec promove a partir desta sexta-feira (18) mudanças nos itinerários das linhas de ônibus 345 (Jardim Carlos Lourenço / Cidade Judiciária), 346 (Jardim Carlos Lourenço), 366 (Vila Orosimbo Maia) e 368 (Jardim Itatiaia). As alterações impactam o tráfego na região do Jardim Carlos Lourenço, em Campinas.

A medida acompanha a reorganização viária nas imediações da UPA Carlos Lourenço, implementada para melhorar a segurança no trânsito. Com a nova circulação, os ônibus que vêm da rua Luiz Chiodetto, no sentido bairro, passam a trafegar pelas vias Praia da Enseada, Praia da Urca e Durval Faria Sobrinho, retomando o trajeto habitual a partir desse ponto.

Desde quinta-feira (17), a rua Durval Faria Sobrinho passou a ter sentido único entre o número 144 e a rua Praia da Enseada, com tráfego permitido apenas no sentido da Praia da Enseada. A Emdec afirma que a mudança aumenta a segurança viária no entorno da unidade de saúde.